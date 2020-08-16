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Sterling'in boş kaleye kaçırdığı pozisyon, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına damga vurdu

Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

16 Ağustos 2020 11:59

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali heyecan dolu bir maça sahne oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maça ise Manchester Cityli Sterling'in boş kaleye kaçırdığı pozisyon damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fransız ekibi Olympique Lyon, İngiliz devi Manchester City'yi 3-1 yenerek müthiş bir başarı elde etti ve adını yarı finale yazdırdı. City'nin yıldızı Raheem Sterling, son anlarda kaçırdığı pozisyonla maçın kaderini belirledi.

Maçın 86. dakikasında Sterling Lyon 6 pası içinde önüne gelen topu bomboş kaleye atamadı. Topu auta nişanlayan Sterling büyük üzüntü yaşadı.

Gözyaşlarını tutamadı

Sterling'in pozisyonundan sonra oyuna sonradan giren Dembele, 87. dakikada fileleri sarstı. 

Dembele, Sterling'in topu boş kaleye gönderememesi sonrası ani gelişen Lyon atağında kendisinin 2'nci takımının 3. golünü attı. Manchester City'de bazı futbolcular ise gözyaşlarını tutamadı.

Olympique Lyon, tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıktı.

 

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