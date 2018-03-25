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Stephen Hawking için İzmir'de lokma döküldü

25 Mart 2018 14:48

14 Mart'ta 76 yaşında Cambridge'deki evinde hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için İzmir'in Karaburun ilçesinde lokma döküldü. Karaburun ilçesinde görev yapan fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen tarafından dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Hawking için Atatürk Meydanı'nda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Bilen, yaptığı açıklamada, Hawking'in bilim dünyası ve insanlık için önemli çalışmalara imza attığını anlatarak, "Ben fizik tedavi uzmanıyım, mesleki olarak yakınlığımız var. Böyle bir insanın hayatını kaybetmesiyle dünyanın bir ışığı söndü, geriye kitapları kaldı. Onu anmak için vatandaşların da bu insanın yaptığı çalışmaları bilmesi amacıyla lokma döktürdüm." dedi. Video kaynak: Duvar

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stephen hawkinghawkingizmirlokma

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