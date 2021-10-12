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Spor

Stefan Kuntz son saniye galibiyet golü sonrası gözyaşlarına boğuldu

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak

12 Ekim 2021 09:58

2022 Dünya Kupası grup eleme maçında Türkiye, 2-1'lik skorla Letonya'yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Son saniyelerde gelen galibiyet sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un gözyaşlarını tutamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

 

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