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Star yazarı Resul Tosun: Türkiye'ye aşı olmak için sağlık turizmi uygulanıyor; Covid sürecinde 146 ülkeye tıbbi yardım gönderdik

20 Nisan 2021 09:01

Star gazetesi yazarı Eski AKP Milletvekili Resul Tosun, "Covid sürecinde 146 ülkeye tıbbi yardım gönderdik. Türkiye'ye aşı olmak için sağlık turizmi uygulanıyor" diye konuştu. 

Eski AKP Milletvekili Resul Tosun, 24 TV'de katıldığı bir programda Türkiye'nin sağlık konusunda Avrupa'dan ileride olduğunu savundu. Pandemi sürecinin başarılı yönetildiğini söyleyen Tosun, "Türkiye 146 ülkeye tıbbi yardım gönderdi Covid sürecinde. Çeşitli ülkelerden hastalarını ülkeye ücretsiz getirdi" dedi. 

Star yazarı Tosun, şunları kaydetti. 

"Türkiye'nin birçok batı ülkesini solladığı alanlardan biri sağlık sistemidir. Şu anda biz Avrupa'dan daha iyi bir noktadayız. Türkiye'ye aşı olmak için, tedavi olmak için Avrupa'dan sağlık turizmi uygulanıyor. Son 19 yıl içinde sağlıkta sessiz devrim gerçekleştirildi. İlaç almak için vatandaş çile çekerdi. Yaşı 30'un altında olanlar önceki dönemi bilmezler. Artık batı dünyası Türkiye'yi örnek gösteriyor.

Covid ile ilgili mücadelede son dönemde bir patlama var, bunda hepimizin bir sorumluluğumuz var. Muhalefet bu siyaset üstü olması gereken konuyu getirip iktidarın önüne koymak gibi belden aşağı bir politika izliyor. Hollanda televizyonu Türkiye'deki filyasyon ekibinin karda kışta nasıl çalıştığını gösterdi. Türkiye 146 ülkeye tıbbi yardım gönderdi Covid sürecinde." 

 

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