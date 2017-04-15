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Star Wars The Last Jedi'nin Fragmanı Yayınladı

15 Nisan 2017 13:20

Star Wars efsanesi The Last Jedi (Son Jedi) filmiyle devam ediyor. Yeni üçlemenin bu ikinci filminde efsanevi Jedi Luke Skywalker bir kez daha sinema perdesinde izlenebilecek. Star Wars a New Hope (Yeni Bir Umut)’un 40. yılının kutlandığı Star Wars Celebration etkinliğinde yeni üçlemenin ikinci filmine ait ilk fragman yayınlandı. İki yıl önce Star Wars The Force Awakens (Güç Uyanıyor) ile başlayan yeni üçleme, Star Wars The Last Jedi (Son Jedi) ile devam ediyor. Son filmde Rey (Daisy Ridley), Luke Skywalker (Mark Hamill)’ı inzivaya çekildiği adada bulmuş ve ona ışın kılıcını uzatmıştı. Star Wars'den bir kare Star Wars'den bir kareAyrıca, yine Güç Uyanıyor’da ağır yaralar alan Kylo Ren (Adam Driver) da oldukça kızgın bir biçimde First Order (İlk Düzen)’ı Resistance (Direniş)’in üzerine sürüyor. Poe Dameron (Oscar Isaac), oldukça sevilen BB-8 ile zor durumdayken Finn (John Boyega) ise sağlık kapsülü içerisinde iyileşmeyi bekliyor. Yönetmenliğini Rian Johnson’un gerçekleştirdiği Star Wars The Last Jedi, 15 Aralık 2017 tarihinde vizyonda olacak.

ETİKETLER

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