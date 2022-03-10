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Star Wars: Obi-Wan Kenobi'nin ilk fragmanı yayınlandı

Dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek

10 Mart 2022 09:56

Star Wars hayranlarının dört gözle beklediği Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisinden ilk fragman yayınlandı.  

Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. 

Disney+ yapımı Obi-Wan Kenobi isimli dizinin yayınlanacağı tarih, ilk Star Wars filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirildi.

Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.

Dizi, Star Wars: Revenge of The Sith’deki olaylardan 10 yıl sonrasını anlatacak.

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