Star Wars: Obi-Wan Kenobi'nin ilk fragmanı yayınlandı

Star Wars hayranlarının dört gözle beklediği Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak.

Disney+ yapımı Obi-Wan Kenobi isimli dizinin yayınlanacağı tarih, ilk Star Wars filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirildi.



Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.



Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.

Dizi, Star Wars: Revenge of The Sith’deki olaylardan 10 yıl sonrasını anlatacak.