Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum

Star internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum" dedi.

Kanal24'te yayınlanan Hasan Basri Yalçın ile ‘’Brifing Saati’’ programın 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yorumlayan Albayrak, çağrının uzun vadeli bir sürecin başlangıcı olduğunu savundu.

Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum. Biden dediğimiz kişi yöntem olarak uluslararası ilişkileri karşıdaki ülkelerin iç dinamiklerini kullanarak çözmeye çalışan birisidir" dedi