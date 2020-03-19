Stadyum'da Koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışması

Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Ülker Stadyumunda Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Stadyumdaki protokol tribünü, anons odaları ve lobiler gibi alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Dünya çapında etkisini gösteren Koronavirüs'e karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Koronavirüs'e karşı çalışmalar kapsamında Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Ülker Stadyumu da dezenfekte edildi. Özel kıyafetli temizlik ekipleri, stadyumda bulunan basın tribünü, anons odaları, protokol tribünü, lobiler, yedek kulübeleri, koridorlar, hakem odaları, soyunma odaları, basın odası gibi iç mekanları ilaçlayarak dezenfekte çalışmaları yürüttü. Temizlik çalışmaları, 2’şer kişiden oluşan 2 ekip tarafından yürütüldü.



