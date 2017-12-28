T24 LogoT24 Logo
Haberler

St. Petersburg'daki market saldırısının şüphelisi kameraya takıldı

28 Aralık 2017 18:56

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir markette dün meydana gelen terör eylemini gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli kameralar tarafından görüntülendi. Rus basınında yer alan görüntülerde zanlının sırt çantasıyla markete girdiği görüldü. 10 saniyelik videoda zanlının sırt çantasını patlamadan yarım saat önce marketteki bir eşya dolabına bıraktığı ve eli boş şekilde marketten ayrıldığı görüldü. Parkasının kapşonunu başına geçiren zanlının yüzü net olarak görülmedi. St. Petersburg'daki Perekrestok isimli marketlerden birinde dün akşam meydana gelen patlama, beşi ağır olmak üzere 13 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Patlamaya, müşterilerin eşyalarını bırakmaları için markette bulunan kilitli dolaplardan birine yerleştirilen 200 kilogram TNT gücünde el yapımı bir bombanın sebep olduğu belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın terör eylemi olduğunu söylemişti. Kaynak: Sputnik

ETİKETLER

rusyast.petersburgmarketpatlamamarket saldırısı

Diğer Videolar

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak" dedi iddiası

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2020

Vuhan'da Koronavirüs için dayanışma: "Güçlü ol Vuhan"

Kızılay'dan Ensar'a dolaylı yoldan 7 milyon 925 bin dolar bağış

Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü değiştirerek söyledi: Ayağıma dünya kiralansa da

İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24