St. Petersburg'daki market saldırısının şüphelisi kameraya takıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir markette dün meydana gelen terör eylemini gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli kameralar tarafından görüntülendi. Rus basınında yer alan görüntülerde zanlının sırt çantasıyla markete girdiği görüldü. 10 saniyelik videoda zanlının sırt çantasını patlamadan yarım saat önce marketteki bir eşya dolabına bıraktığı ve eli boş şekilde marketten ayrıldığı görüldü. Parkasının kapşonunu başına geçiren zanlının yüzü net olarak görülmedi. St. Petersburg'daki Perekrestok isimli marketlerden birinde dün akşam meydana gelen patlama, beşi ağır olmak üzere 13 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Patlamaya, müşterilerin eşyalarını bırakmaları için markette bulunan kilitli dolaplardan birine yerleştirilen 200 kilogram TNT gücünde el yapımı bir bombanın sebep olduğu belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın terör eylemi olduğunu söylemişti. Kaynak: Sputnik