St. Antuan’dayız; 1,5 dakikada Noel nedir?

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Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır

23 Aralık 2021 16:13

T24 Yaşam

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. Yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.

Bu seküler Noel versiyonunda Türkiye’de bıçaklanan mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Seküler Noel versiyonundaki ilk resmedilişi de 1800’lerin sonlarına doğru çizer Thomas Nast tarafından yapılıyor. 

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