Sri Lanka Parlamentosunda yumruklu kavga!

Srilanka Parlamentosundaki oturumda yumruklar konuştu. Meclis oturumunun başlangıcında, Meclis Başkanı Karu Jayasuriya yeni hükümet güven oylaması almadığı için hiçbir milletvekilini tanımayacağını ve Cumhurbaşkanı hükümetin herhangi bir güven oylaması hareketinin Çarşamba günü geçtiği ve Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena bu konuda bilgi verildiğini söyledi. Ancak Başbakanlık koltuğunda oturan Rajapakse yaptığı açıklamada, siyasi partilerin farklılıklarını bir kenara bırakıp, devam eden krizi çözmek için meclis seçimlerine katılmaları gerektiğini belirtti.