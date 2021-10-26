Squid Game'in yıldızı Jung Ho-yeon, geçen yıla ait deneme çekimlerini paylaştı

Netflix'in izlenme rekorlarını altüst eden dizisi Squid Game'in yıldızlarından Jung Ho-yeon geçen yıl karakteri Kang Sae-byeok'u (oyuncu 067) canlandırdığı deneme görüntülerini sosyal medya hesabında yayınladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Squid Game'de rol almadan önce hiçbir profesyonel oyunculuk deneyimine sahip olmayan Jung dizinin başarısı sayesinde uluslararası şöhrete kavuştu.
Jung kısa süre önce Instagram hesabında Nisan 2020'ye ait olduğu belirtilen kamera arkası görüntülerini paylaştı. Bununla brilikte Screen Rant'in haberinde gönderide yer alan "text shoot" (metin çekimi) ifadesindeki "text"in "test" (deneme) olabileceği belirtildi. Her iki videoda da Jung, Squid Game'in renkli atmosferini yansıtan arka planın önünde poz verirken görülüyor.
Görüntülerde 27 yaşındaki oyuncunun yanında görülen kostümlü iki karakterin de muhtemelen Ji-young (Lee Yoo-mi) ve Ali (Anupam Tripathi) olduğu belirtildi.
Jung'un paylaşımı 15 bine yakın yorum aldı.
Videolarda oyuncuların beden dilleriyle birçok şeyi aktarabilmesi dikkat çekti. Jung'un düşünceli tavırlarının canlandırdığı karakterin kişiliğini yansıttığı ifade edildi.
Jung daha önce verdiği bir röportajda dizinin çekimlerinin duygusal açıdan çok zorlayıcı olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dizinin 5. oyununu çekmek aslında korkunçtu. Set yerden yaklaşık bir metre yükseklikteydi. Oraya gerçek temperli cam koyduk ve üzerinde koştuk."