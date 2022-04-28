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Spotçu ekonomik krizi anlattı: İnsanlar faturalarını ödemek için eşyalarını satıyor

28 Nisan 2022 11:49

İstanbul'da İyi Parti İstanbul il örgütü esnafı ziyaret ederek şikayet ve önerilerini dinledi. Parti heyetinin ziyaret ettiği bir ikinci el dükkanı sahibi esnaf, insanların faturalarını ödemek için eşyalarını sattığını söyledi. 

Daha önce AKP'ye oy verdiğini ancak pişman olduğunu söyleyen esnaf, "Elin kırılsaydı da vermeseydim" dedi. İnsanların bulaşık ve çamaşır makinesini satarak faturalarını ödediğini ifade eden vatandaş, bazı ailelerin de taksitle eşya alıp satarak elde ettikleri nakit parayla borçlarını ödediğini söyledi. 

Esnafla yaşanan diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "İnsanlar faturalarını ödemek için ne yapacağını şaşırmış, artık evdeki eşyalarını satıyor. Ülkeyi getirdikleri hâlin en net özeti" ifadelerini kullandı. 

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