Sporcusunun turnuva masraflarını sokak müziği yaparak karşıladı

İzmir’de yaşayan 14 yaşındaki milli tekvandocu Murat Semih Uzun, yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle katılacağı turnuvanın masraflarını karşılayamayınca antrenörü Mehmet Nuri Çiçek, sporcusuna farklı bir fikirle destek oldu. Müzisyenlik geçmişi de bulunan antrenör Çiçek, masrafları karşılamak için, sokak müziği yapmaya başladı. Yaklaşık 4 günde yeterli parayı toplayan Çiçek, sporcusunu Avrupa Şampiyonası’na kota alabilmek için 6. WT Başkanlık Kupası’na hazırlıyor.

Çiçek, sporcusunun 2 bin 500 TL’lik masrafını sokak müzisyenliği yaparak toplamayı amaçladı. Çiçek, yaklaşık 4 günlük bir çabanın ardından sosyal çevresinin desteği ve sokak müziğinden elde ettiği gelirle tüm giderleri topladı. Giderlerin toplanmasıyla Murat Semih Uzun, Avrupa Şampiyonası’na kota alabilmek için 15-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 6.WT Başkanlık Kupası’na katılabilecek.

"Maç giderlerini toplamak üzere sokakta müzik yaptım"

Antrenör Mehmet Nuri Çiçek, 6 yıldır birlikte çalıştığı sporcusunun milli takıma kadar yükseldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yıl çok fazla müsabakalara girip çıktı. Maddi gücümüzün çok yerinde olmaması ve bir maç öncesinde kolunun kırılmasından dolayı bir de tedavi masrafları çıktı. Ailesinin beli bu anlamda bükülünce, ben de gitarımı alıp onunla birlikte sokakta maç giderlerini toplamak üzere müzik yaptım. Bugün itibariyle de tüm giderleri toplamış bulunuyoruz. Gerek sosyal çevremde gerekse burada yaptığım müzikle bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz”

"Elimde müzik gibi bir sanatım varken bunu kullanmak istedim"

“Ben bir antrenörüm, benim işim sporcuyu eğitip maça götürmek. Maç giderleriyle alakalı belki Türkiye’de eşi benzeri yoktur bu olayın. Elimde müzik gibi bir sanatım varken bunu kullanmak istedim. Yıllar önce müziğe sokak müzisyenliğiyle başlamıştım. Sokaktan geldim, buraları bildiğim için buradan maç giderlerini toplayabileceğimi de biliyordum. Biz bunu başardık. 3 gün içerisinde gerekli olan 2 bin 500 TL’yi topladık. Murat, şampiyon bir sporcu. Ona güvendiler. Gerisi Murat’ın elinde. Söz artık onda olacak. 15-22 Eylül arasında İstanbul’da 6. Başkanlık Kupası var. Orada Avrupa Şampiyonası için kota almayı hedefliyoruz”

“Bizi destekleyenlerin yüzünü kara çıkarmayacağım”

Milli tekvandocu Murat Semih Uzun ise geçirdiği zor dönemlerden dolayı masrafları antrenörünün üstlenip sokak müziği yapmaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 3-4 günde hem gelen destekler hem de sokak müziğiyle bu miktarı topladık. Bu fikri ilk kez duyduğumda hem gururlandım hem duygulandım. Aramızdaki bağ antrenör-sporcu bağı değil, bir zamandan sonra aile de oluyorsunuz. 6. Başkanlık Kupası’nda elimden gelenin en iyisini yapacağım ve tekrar şampiyon olacağım. Hem de basit bir şampiyonluk da olmayacak. Geçirdiğim zor dönemler ve maça katılmak için yapılan fedakarlıktan sonra elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bizi destekleyenlerin de yüzünü kara çıkarmayacağım. Hedeflerim arasında 2024 ve 2028 Olimpiyatları var. Olimpiyatlarda 2 altın madalyayla ülkeme dönmeyi hedefliyorum”



Kariyerinde 2 defa millilik alan Murat Semih Uzun, ilk olarak 2020'de uluslararası turnuvada milli takım adına yarışmış ve şampiyonluk olmuştu. Uzun, 2020'de İsveç'te düzenlenen Başkanlık Kupası'nda ise 5.'lik elde etmişti. Genç sporcu, kota almak için yarışacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde sponsor desteği bekliyor.