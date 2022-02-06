Sporcular donan Eymir Gölü'nde buz pateni kaydı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) sınırları içerisinde yer alan Eymir Gölü, yaşanan soğuk havalar nedeni ile buzla kaplandı. Durumu fırsat bilen sporcular buz üzerinde paten kaydı.

"Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık"

Türkiye’nin farklı göl ve göletlerinde de kaydıklarını belirten buz pateni antrenörü Türker Turhan, “Çocuklarla beraber Eymir Gölü’ne geldik. İlk olarak Kuğulu Park’ta kaymıştık. Daha sonrasında Bolu’da kaydık. Ankara’da havalar uzun süre soğuk gidince Eymir Gölü’nü ziyaret ettik. Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık” ifadelerine yer verdi.

"Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim"

Buz patenine bir çizgi filmden etkilenerek başladığını aktaran milli buz pateni sporcusu Tuana Çağla İğdi (11), “Buz patenine 8 yıl önce başladım. Buz patenini ilk defa bir çizgi filmde görmüştüm. Buz üstünde kaydığımda mutlu hissediyorum ve çok eğlenebiliyorum. Şu anda çoğu hareketi yapabiliyorum. Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandım” diye konuştu.

"Buz pateni ile kaymak özgür hissettiriyor"