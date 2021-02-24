Spor yorumcusu Kemal Belgin'in Abdülkadir Ömür için kullandığı ifadeler tepki çekti

aspor ekranında yayınlanan '90'A' programında Trabzonspor ve milli takım futbolcusu Abdülkadir Ömür için kullanılan ifadeler tepki çekti.

Program sırasında Real Madrid'e transferi gündeme gelen Ömür için "Bir buçuk metrelik adama Avrupa'da top oynatırlar mı" yorumunu yapan Kemal Belgin'in sözleri tepki çekti.

Real Madrid'de boyu kısa futbolcuların olduğunu belirten konuklara da itiraz eden Belgin, "Çiğnerler be, yutarlar sahada" yorumunu yaptı.

Belgin'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, #HaddiniBilKemalBelgin etiketi altında tepkilerini dile getirdi.