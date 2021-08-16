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Spor yorumcusu Emre Bol yayın sürerken kalp krizi geçirdi

Emre Bol'un durumunun iyi olduğu bildirildi

16 Ağustos 2021 14:12

Spor yorumcusu Emre Bol, TV100'de yayınlanan VAR Odası programında kalp krizi geçirdi. Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi.

Spor yorumcusu Emre Bol, TV100'de yayınlanan VAR Odası programında Şener'in dediğine göre önemli bir haberle ilgili telefon görüşmesi yapmak için yayından ayrıldı. Ancak yorumcu Bişar Özbey, o esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener'e durumu anlattı. Deniz Ateş Bitnel de konuk odasında kalp krizi geçiren Emre Bol'a ilk müdahaleyi yaptı.

Haberi alan Ertem Şener, Bişar Özbey'e, "Şaka yapıyorsun değil mi?" diye sordu. Özbey durumun ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi. 

Ortalık bir anda buz kesti! Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Durumu iyi

Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ortalık bir anda buz kesti! Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
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