Spor yorumcusu Emre Bol yayın sürerken kalp krizi geçirdi

Spor yorumcusu Emre Bol, TV100'de yayınlanan VAR Odası programında kalp krizi geçirdi. Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi.

Spor yorumcusu Emre Bol, TV100'de yayınlanan VAR Odası programında Şener'in dediğine göre önemli bir haberle ilgili telefon görüşmesi yapmak için yayından ayrıldı. Ancak yorumcu Bişar Özbey, o esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener'e durumu anlattı. Deniz Ateş Bitnel de konuk odasında kalp krizi geçiren Emre Bol'a ilk müdahaleyi yaptı.

Haberi alan Ertem Şener, Bişar Özbey'e, "Şaka yapıyorsun değil mi?" diye sordu. Özbey durumun ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi.

Durumu iyi

Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.