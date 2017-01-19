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Spor yorumcusu Dizdar: Yıldırım Demirören'in söylediklerinden hiçbir şey anlamadım

19 Ocak 2017 16:51

Spor yorumcusu ve yazarı Cem Dizdar, Spor Manşet programında Serkan Yetkin'in sorularını yanıtladı. Cem Dizdar, "Yıldırım Demirören'in açıklamalarından ne anladınız?" sorusuna "Hiçbir şey" diye cevap verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören NTV Spor'da hakem hatalarından, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına, Fatih Terim'den milli takıma kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulunmuştui Demirören, "5 yıllık TFF başkanlığı sürecinizi bir cümleyle özetler misiniz?" sorusuna, gülerek 'Yeter, Yıldırım Demirören, yeter' diye özetlerim" demişti.

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Cem DizdarSpor Manşet programıSerkan YetkinYıldırım DemirörenAziz Yıldırımspor yorumcusufutbol

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