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Spor salonuna AKP'li vekilin ismini verdiler; tepki gelince de söktüler

"Tepki gösterince yarım saat sonra yazıyı söktüler"

11 Ağustos 2020 12:35

Burdur'da 2013 yılında yıkılan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yerine şeker fabrikası arazisine yeni bir spor salonu yapıldı. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan spor salonuna AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in adı verildi. Gelen tepkiler üzerine spor salonundan vekilin ismi kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bina tamamlanmak üzere. Bugün vekilimizin bir paylaşımından gördük, binaya AKP milletvekili kendi ismini yazdırmış. Birilerinin işgüzarlığı mı, ya da kendisi mi istedi bilemiyoruz. Sosyal medyadan bizler tepki gösterince yarım saat sonra yazıyı vinç getirerek söktüler” dedi.

Burdur merkezde bulunan ve 2013 yıkılan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yerine daha sonra şeker fabrikasına ait arazi içerisinde 3 bin 500 seyirci kapasiteli yeni bir spor salonu yapımına başlanmıştı.

Yapımı büyük ölçüde biten spor salonuna AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in adının verilmesi tepkiye neden oldu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Burdur Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek konuyu sosyal medyaya taşıyarak duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan da gelen tepkiler üzerine yetkililer kapalı spor salonuna astıkları “Bayram Özçelik Kapalı Spor Salonu” yazısını kaldırdı.

CHP'li vekil sosyal medyadan tepki gösterdi

Yarım saat sonra yazıyı vinç getirerek söktüler

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun 2013 yılında yıkıldığını belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, aynı binanın şeker fabrikası içerisinde özel idare tarafından tahsis edilen yere yeniden yapıldığını söyledi.

Bina henüz kullanıma açılmadığını aktaran Cengiz, “Bina tamamlanmak üzere. Bugün vekilimiz bir paylaşımından gördük, binaya AKP Milletvekilinin kendi ismini yazdırmış. Birilerinin işgüzarlığı mı, ya da kendisi mi istedi bilemiyoruz. Sosyal medyadan bizler tepki gösterince yarım saat sonra yazıyı vinç getirerek söktüler” dedi.

ETİKETLER

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