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Spor programının açılışını muhabbet kuşu yaptı

Spor programının açılışını “Yiğido” isimli muhabbet kuşu yaptı

18 Ağustos 2021 15:47

Sivas’ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalında spor programının açılışını “Yiğido” isimli muhabbet kuşu yaptı. 

Sivas’ta yayın yapan yerel televizyon kanalında spor programı sunan Abdullah Yiğit’in hazırlayıp sunduğu programda bir ilk yaşandı. Daha önce de ezberlediği kelimelerle gündeme gelen “Yiğido” isimli muhabbet kuşu bu defa da 'Futbol Analiz' isimli spor programının canlı yayınında açılışını yaptı. Kuş canlı yayında “Abdullah Yiğit’le futbol analiz başlıyor, alkış alkış” şeklinde sözler söyledi.

Muhabbet kuşunun sahibi Ömer Bayrak’ın program yapımcısı 'Abdullah Yiğit’i çok sevdiğinden dolayı' böyle bir sürpriz yapmak istediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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