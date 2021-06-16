Spor İstanbul Sosyal Etki Araştırması sonuçları yayınlandı: Üyelerin yüzde 87’si genel sağlık durumunda iyileşme yaşadı

1989 yılından bugüne, İstanbul’un 39 ilçesindeki 52 tesisiyle 620 bine yakın üyeye 2.332 çalışanı ile hizmet vermeye devam eden Spor İstanbul, Sosyal Etki Araştırması sonuçları yayınlandı.

Spor İstanbul’un hedef kitleleri üzerinde gerçekleştirilen sosyal etki anketi verileri, Spor İstanbul tesis üyelerinin, engelli bireylerin, Spor İstanbul etkinlik katılımcılarının ve Spor İstanbul Gönüllüleri’nin; spora ayırdıkları zamanın ve sosyal iletişimlerinin arttığını, fiziksel ve zihinsel iyiliklerinin geliştiğini ve sosyal hayatlarının zenginleştiğini ortaya koydu.

Araştırmadan elde edilen verilere göre; Spor İstanbul tesis üyelerinin; spora ayırdıkları zaman %33 oranında arttı, %91’i yakın çevrelerini de spora yönlendirmeye başladı, %97’si kendini daha zinde ve dinamik hissetmeye başladı, %87’si genel sağlık durumunda iyileşme yaşadı ve %91’inin kendine güveni gelişti.

Etkinlik katılımcılarının anket verilerine bakıldığında ise; %84’ü kişisel disiplin kazandı, %92’si spor aktivitelerinin toplumsal bütünleşmeyi sağladığını fark etti, %90’ının kendine güveni gelişti, %88’i aynada kendine baktığında olumlu değişimler fark ettiğini belirtti.

Engelli üyelerin anket sonuçlarına göre ise; spora ayırdıkları zaman %46 oranında arttı, %88’i sosyalleşti, %89’unun vücut direnci arttı, %88’inin stresi azaldı.