Spiker Nazlı Çelik'ten, HDP'li Zeydan'a 'şov' davası

Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’a 50.000 liralık manevi tazminat davası açtı. Çelik'in canlı yayın yaptığı bölgede bir evin bombalanması 'şov yapıldığı' belirtilerek Zeydan tarafından eleştirilmiş ve Meclis'e taşınmıştı. Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, 7-8 Nisan tarihlerinde Yüksekova hakkında yaptığı haberlerin yayınlanmasının ardından “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” mesajı paylaşan HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’a 50.000 liralık manevi tazminat davası açtı.