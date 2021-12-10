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Spor

Spartak Moskova'dan Türkçe rap şarkılı paylaşım

Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj verdi

10 Aralık 2021 10:22

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda güçlü rakipleri Napoli ve Leicester City'yi geride bırakarak, lider olarak grubu tamamlayan Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın futbol kulüplerinden Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki zaferini, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Türkçe rap şarkısı ile kutladı. 

Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan "Patlamaya devam" isimli rap şarkısı kullanıldı. 

 

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