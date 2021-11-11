SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4 astronot gönderdi. Astronotları taşıyan Dragon Kapsülü Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan ve Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduran SpaceX, daha önce NASA için 3 kez olmak üzere toplamda 5 kez uzaya insan taşımıştı. NASA için gerçekleştirilen son görevden geri dönen ekip geçtiğimiz Pazartesi günü Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti.