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SpaceX NASA-ESA uydusunu taşıdı

Uydudan elde edilecek verilerle daha kesin meteorolojik tahminler de yapılabileceği belirtiliyor

23 Kasım 2020 11:52

ABD-Avrupa ortak yapımı bir uydu Kaliforniya'dan yörüngeye gönderildi. Uyduyu yörüngeye SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi taşıdı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uyduyla küresel çapta deniz suyu seviye ölçümünde kullanılacak.

Uzaydan deniz seviyesi ölçümü 1992'den bu yana kesintisiz yapılıyor. Deniz seviyesi yükseklikleri suyun ısınması ve soğumasına bağlı olarak değişiyor.

Uydudan gelecek verilerin analiziyle elde edilecek veriler ve ölçümler oldukça önemli. Zira küresel ısınmayla birlikte deniz suyu seviyelerinin yükselmesinin, dünya genelinde pek çok sahil kenti için büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olacağı ve milyarlarca kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.

Uydudan elde edilecek verilerle daha kesin meteorolojik tahminler de yapılabileceği belirtiliyor.

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