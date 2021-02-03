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SpaceX’in uzay aracı iniş sırasında patladı

03 Şubat 2021 08:57

SpaceX'in Starship uzay aracı uçuş testini gerçekleştirirken iniş sırasında patladı.

Amerikan havacılık üreticisi ve uzay taşımacılığı sağlayan SpaceX’in Starship SN9 uzay aracı yerel saatle 15:25'te Teksas’taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı. Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve patlamaya neden oldu.

Fırlatmanın ardından planlandığı gibi Dünya’ya dönmesi beklenen roket, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını yavaşlatamadı. Fırlatıldıktan yaklaşık 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı.

SpaceXStarshipSN9 uzay aracıiniş sırasında patladı

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