Şirin Payzın: Programımıza verilen ceza seyircinin haber alma hakkına kesildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Sözüm Var' programındaki değerlendirmeleri nedeniyle Halk TV'ye verilen 5 kez program durdurma cezasının 2. haftasında 'Sözüm Var' programı yine ekranlarda olamayacak.

Cezanın ilk haftasında Sözüm Var programı yerine RTÜK’ün gönderdiği belgesel yayınlanmış, Halk TV avukatlarının başvurusu üzerine idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

RTÜK’ün itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Geri kalan 4 program durdurma cezası bu akşam itibariyle uygulanmaya başlanacak. Sözüm Var programı 1 Temmuz Çarşamba akşamı tekrar Halk TV ekranında olacak.

Konuyla ilgili bir video çeken gazeteci ve T24 programcısı Şirin Payzın, "Maalesef bu akşam sizlerle beraber olamayacağız. Çünkü Levent Gültekin ve Murat Sabuncu ile beraber hazırlayıp sunduğum 'Sözüm Var' programına hatırlayacaksınız, RTÜK 5 program durdurma cezası verdi. Sonrasında biz hakkımızı hukuk ile arama yoluna gittik ancak başarılı olamadık. Bu akşamdan itibaren önümüzdeki 3 hafta programımız yayınlanmayacak." dedi. Payzın, 'Kararı kınıyoruz, reddediyoruz' diye de ekledi.

"Bu ceza biz gazetecilere verilmedi. Aslında siz seyircilerimize verildi" diyen Payzın şunları söyledi;

"Sizlerin haber alma hakkına ve farklı isimleri, sesleri dinleme hakkınıza verilmiş bir ceza. Bunu kınıyoruz, reddediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile yaptığımız röportajda biz sorduk, o da muhalif bir siyasetçi olarak cevaplarını verdi. Ne biz ima yoluyla darbe konusunda laf ettik ne de kendisi etti. İma yoluyla bize suç atfedilmesini ve köşeye sıkıştırılmamızı kesinlikle reddediyoruz. Biz evrensel standartlarda gazetecilik yapıyoruz. Her soruyu sorabileceğimiz bir gazeteciliğe inanıyoruz. Türkiye'nin demokratik, laik bir hukuk devleti olması gerektiğine inanıyoruz. Ve gazeteciliğimiz de bununla çerçevelidir. Programımızda herkesi ağırlamaya hazırız. İma suçlamalarını kabul etmiyor, reddediyoruz."