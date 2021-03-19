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Sözünü keserek muhabire hakaret ve küfür etti; röportaj yarıda kaldı

Diğer vatandaşlar muhabiri alandan uzaklaştırırken röportaj o anlarda kesildi

19 Mart 2021 21:43

İlave TV’nin sokak röportajında sözünü keserek bir kişiyle röportaj yapan Arif Kocabıyık'a küfür ve hakaretlerde bulundu. Diğer vatandaşlar Kocabıyık'ı alandan uzaklaştırırken röportaj o anlarda kesildi.

İlave TV’nin sokak röportajında gerginlik yaşandı. Ekonomik kriz ve Türkiye’deki gelişmelerin konulduğu röportajda kavga çıktı. İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık'a röportaj yaptığı sırada bir kişi gelerek hakaret ve küfür etti. Hakaretlerin sürdüğü anlarda röportaj kesildi.

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