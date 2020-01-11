Sözcü yazarından Ahmet Hakan'a: 'En iyi yalakalar bilir' diyen yalaka...

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, 2011'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a yönelik 'En iyi yalakalar bilir' sözüne atıfta bulunarak 'Hakan'a "'En iyi yalakalar bilir' diyen yalaka" dedi.

Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan'ın ekonomiyle ilgili sözlerini bugünkü köşesine taşıyarak Hakan'a tepki gösterdi.

Muratoğlu, Hakan'ın söz konusu programdaki ekonomiyle ilgili sözlerine yer vererek "'Ekonomide de herhangi bir olumsuz tablo yok. Hatta tam tersine olumlu bir durum söz konusu...' diye sordu. Tamam, soru değil ama böyle olur yalakanın sorusu!" şeklinde tepki gösterdi.

Muratoğlu, yazısının devamında, "Olumlu ekonomide işsiz sayısı 4 milyon 396 bin kişiye yükseldi. İstatistik Kurumu'nun işsiz tanımı sadece 'son 4 haftada' iş arayanları kapsar. İşsiz sayılmayan ancak "İş olsa hemen çalışırım" diyen 2 milyon 175 bin kişi dâhil edilince gerçek işsiz sayısı 6,6 milyon kişiye çıkar" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül’ün sorularını yanıtladığı programda ekonomiyle ilgili sözleri tartışma yaratmıştı.

Hakan, "Biraz da ekonomiden söz edelim isterseniz" diyerek Erdoğan'a şunları söylemişti:

"Siz sürekli faizin inmesi lazım dediniz. Siz 'faiz inmeli' dedikçe bunun enflasyonu da indireceğini söylediniz. Siz bunu söyledikçe bütün ekonomi uzmanları 'Bu felaket olur, bu yapılmamalı' dedi. Ben de onlardan etkilenmiştim. Faiz indi, enflasyon da iniyor... Bu bir süreç, 2008'den beri hep bunu söylüyorsunuz. Gerçekten felaket senaryoları yazdılar. Hatta Merkez Bankası Başkanı direniyordu indirmemek için, herkes onu destekliyordu. Halbuki hakikaten faiz indi, enflasyon da iniyor. Ekonomide de herhangi bir olumsuz tablo yok, hatta tam tersine..."

Öte yandan Ahmet Hakan, 2011 yılında attığı bir tweet'te "Yiğit Bulut'un yalakalığı boşa gitti diyenler! Unutmayın: hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir" ifadelerini kullanmıştı.