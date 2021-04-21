Sözcü Almanya Temsilcisi Ali Gülen'den gri pasaportla insan kaçakçılığı hakkında: "Bu iş 2006'dan beri yapılıyor, mucidi FETÖ'cüler"

Sözcü Gazetesi Almanya Temsilcisi Ali Gülen, insan kaçakçılığını başlatanların Fetullahçılar olduğunu söyledi. Gülen, "Bu iş 2006'dan beri yapılıyor, mucidi FETÖ'cüler" diye konuştu.

KRT TV'de bir programda, bazı belediyeler tarafından gri pasaport verilerek yurt dışına kaçırılan gruplar masaya yatırıldı. Programa katılan Sözcü Gazetesi Almanya Temsilcisi Ali Gülen, bu işin 2006'dan beri yapıldığını ve mucidinin Fethullahçılar olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: