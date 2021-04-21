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Sözcü Almanya Temsilcisi Ali Gülen'den gri pasaportla insan kaçakçılığı hakkında: "Bu iş 2006'dan beri yapılıyor, mucidi FETÖ'cüler"

21 Nisan 2021 09:07

Sözcü Gazetesi Almanya Temsilcisi Ali Gülen, insan kaçakçılığını başlatanların Fetullahçılar olduğunu söyledi. Gülen, "Bu iş 2006'dan beri yapılıyor, mucidi FETÖ'cüler" diye konuştu. 

KRT TV'de bir programda, bazı belediyeler tarafından gri pasaport verilerek yurt dışına kaçırılan gruplar masaya yatırıldı. Programa katılan Sözcü Gazetesi Almanya Temsilcisi Ali Gülen, bu işin 2006'dan beri yapıldığını ve mucidinin Fethullahçılar olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: 

"Bu iş 2006'dan beri yapılıyor düzenli olarak. Bu işin mucidi de Fethullahçılar. Çeşitli kereler deneniyor bu. Örneğin 2007'de bir folklor grubu Münih'e iniyor. Münih'te karşılayan pasaport polisi de Türk kökenli birisi. Çağırıyor davulcu zurnacıyı. Oynayın diyor. Kimse oynayamıyor tabii. Hepsini geri gönderiyorlar. Organizasyon halinde 32 kişiyi getiriyor bu FETÖ'cü. Nasıl oluyor bu dedim. Biz normal olarak gittik bir etkinliğe başvurduk. Fakat Almanlar bize vize vermedi. Biz de bizimkilere gittik hepimize gri pasaport verdiler dedi." 
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