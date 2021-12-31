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Soyulduğunu haber sunarken öğrendi; ''Evimde hırsız var''

aberi yarıda kesip evine gitmek zorunda olduğunu söyleyen muhabir, canlı yayında evinde polis gönderilmesi çağrısında bulundu

31 Aralık 2021 19:18

Arjantin'deki bir televizyon kanalında çalışan bir muhabir, bir başka olay hakkında haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrendi. Haberi yarıda kesip evine gitmek zorunda olduğunu söyleyen muhabir, canlı yayında evinde polis gönderilmesi çağrısında bulundu.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Arjantin'in Florencia Varela bölgesinde kaybolan bir köpeğe dair haber bültenine canlı bağlanan Cronica HD televizyonu muhabiri Alejandro Pueblas, o esnada evine hırsız girdiği haberini aldı.
 
Ağustos ayında kaybolan Lucho isimli köpeği arama çalışmalarına dair bir haber sunarken evine hırsız girdiğini öğrenen muhabir, "Evime girip bir camı kırmışlar. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Evimde insanlar var, evimi alt üst ediyorlar" dedi.
 
Kanalın sunucusu Esteban Trebucq ise, muhabirin verdiği beklenmedik habere dair yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Muhabir Pueblas ise evinin adresini canlı yayında söyleyerek, "Buraya çok acil polis gönderilmesine ihtiyacım var" dedi.
 
Habere devam edemediği için üzgün olduğunu ifade eden muhabir, "Kaybolan köpek için gerçekten üzgünüm" dedi.
 
Olayın ardından yaptığı açıklamada evde eşine ait tüm birikimlerin çalındığını belirterek, "Hep bir gün kendi başımdan geçen bir olayı haber yapacağımı söylerdim ama böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim" dedi.
habermuhabir

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