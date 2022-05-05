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Soylu, Ümit Özdağ'ın yanıtını dinlemek istemedi: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı birisidir

"İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir"

05 Mayıs 2022 17:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde mültecilere yönelik nefret söylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, TGRT Haber canlı yayınında Soylu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'la ilgili konuşurken Özdağ, söz hakkı almak istedi.

Bu sözlerin üzerine sunucu, Ümit Özdağ’ın yayına bağlanmak istediğini söyledi. Soylu ise buna karşı çıkarak, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunu söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diye konuştu.

Süleyman SoyluÜmit ÖzdağTGRT HaberZafer Partisi

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