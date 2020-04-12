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Soylu'nun istifasını duyan vatandaş intihar girişiminde bulundu, polis ikna etmeye çalıştı: Kabul edilmedi istifası, in aşağıya

12 Nisan 2020 23:45

Rize'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberini duyan bir vatandaş, bir binanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. 

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin merdiveni uzatmasıyla F.Y. intihar etmemesi noktasında ikna edilmeye çalışıldı. Kendini binadan atmak istediğini söyleyen vatandaşı polis ekipleri, "Öyle birşey yok, kabul edilmedi istifası, in aşağıya" diyerek ikna etmeye çalıştı. F. Y. ikna olarak itfaiye eri ve polis memuru tarafından itfaiyenin sepetine alınarak aşağıya indirildi. Olayın şokunu atlatamayan annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.

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