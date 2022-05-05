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Soylu İdlib'te konuştu: Burada, bakanlarımızın, vezirlerimizin, milletvekillerimizin kardeşlik imzası var

"Azez, Cerablus, Tel Abyad, Resulayn ve El Bab'ta da evler yapacağız"

05 Mayıs 2022 13:55

T24 Video Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cihatçıların kontrolünde bulunan Suriye'nin İdlib bölgesinde inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenindeki konuşmasında "Burada, 81 vilayetimizin, bakanlarımızın, vezirlerimizin, milletvekillerimizin katkısı, desteği, kardeşlik imzası var" diye konuştu. 

Soylu, yıl sonuna kadar briket ev sayısının 100 bine tamamlanacağını söyledi. 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjdesini daha paylaşıyorum" diyen Soylu İdlib dışında Azez, Cerablus, El-bab, Resulayn ve Tel Abyad'ta Türkiye'de ikamet eden 1 milyon Suriyeli için de evler yapılacağını aktardı. 

TDK sözlüğüne göre "vezir" kelimesinin anlamı

1. isim, tarih Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.
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