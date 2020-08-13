Soylu hamle yaptı herkes ayağa kalkıp alkışladı

AKP genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözleri salondakiler tarafından alkışlanırken salondakilerin ön sırada oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hamlesi ile ayağa kalkması ve alkışa öyle devam etmesi dikkat çekti.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına da değindi. Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Salondakileri ayağa kaldıran hamle ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

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