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Soylu'dan gazetecilere: Kaymakamları açığa almışız ama esas sizi açığa almak lazım!

"Kaymakamlık eğitimi veriyoruz ama gazetecilik eğitimi de vermemiz gerekecek herhalde"

10 Eylül 2020 18:23

Kaymakam ve vali yardımcılarının görevden alınmasının yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Soylu açıklama yaptığı esnada gazetecilere "Yanlışınızı düzelteceğiz" diyerek "Kaymakamları açığa almışız ama esas sizi açığa almak lazım. Kaymakamlık eğitimi veriyoruz ama gazetecilik dersi de vermemiz gerekiyor herhalde" dedi. 

Soylu şunları söyledi; 

"Buradaki metin çok açık. 4 Eylül tarihinde 58 mülki idare amiri FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Bunların 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1 tanesi de mülkiye müfettişiydi. Gerek ana akım medyada gerekse sosyal medyada bazıları yaşanan bu gelişmeyi 'yeni atanan kaymakamların içinde Fetö'cüler tespit edildi. Ve nedamet getiren Fetö'cüler tekrar atandı.' Ne demek istiyoruz burada sanki 'son atadığımız kaymakamlarda Fetö'cüler varmış ve nedamet getiren birtakım kaymakamların da Fetö'cü olduğu olması hasebiyle tekrar atandığı' bir süredir gündem de tuttukları saçma iddialarına dayanak yapmaya çalıştılar. Bu bahsettiklerim hem eksik hem yanlış bilgi. Bu yorumların tamamı yalandır. Bakın yorumların tamamı yalandır." 

TIKLAYINIZ - Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama: Eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır

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