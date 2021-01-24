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Soylu, basılan HDP Esenyurt ilçe binasının görüntülerini paylaştı: "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde..."

"Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez"

24 Ocak 2021 12:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da HDP’nin Esenyurt ilçe binasına yapılan baskında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu mesajında "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki baskına ilişkin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu görüntüleri paylaştı. Soylu paylaşımına "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" notunu düştü. 

 

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