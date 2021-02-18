Soylu: 'Allah Gara şehitlerimizin intikamını almayı bize nasip etsin' diye haykırmaya, çalışmaya hazır mısınız?

Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıymetli arkadaşlarım, bu memleketin ezanını, bayrağını, birliğini ve beraberliğini nefes aldığınız sürece ayakta tutmaya namusunuz ve şerefiniz üzerine söz veriyor musunuz?" sorusunu sordu. Kursiyerler de "Söz veriyoruz" cevabını verdi.



Bakan Soylu'nun, "Bu vatan için bu devlet için yarınların geleceği gençler için özgür ve hür bir ülkede sonuna kadar çalışacağınıza, hakkı, doğruyu, insanlığı, cesaretle merhametle ve şefkatle yapacağınıza hazır mısınız?' sorusunu ise kursiyerler 'Hazırız, daima hazır" diye yanıtladı.



Gara şehitlerini anan Soylu'nun "Şehitlerimizin annelerinin, babalarının gözyaşları kurumadı. Allah onların intikamını almaya bize nasip etsin' diye haykırmaya, çalışmaya hazır mısınız?" sorusuna kursiyerler, 'Daima hazırız!' cevabı verdi.