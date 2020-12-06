'Söylemezsem Olmaz'da jeoloji profesörü Celal Şengör ile ilgili "Sağlık Bakanlığı'nın bunu doktorluktan alması gerekir" mesajı okundu

06 Aralık 2020 10:38
Programda Celal Şengör eleştirilirken gelen mesajları okuyan Ece Erken, "Sağlık Bakanlığı'nın bunu doktorluktan alması gerekir" mesajını okudu. Mesajdaki yanlışlığı fark etmeyen Ece Erken ve Bircan Bali, tepkilerini dile getirmeye devam etti.
Bircan Bali Şengör için "Birilerini hoca diye televizyona çıkarıyorsak ne konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Biz magazin konuşurken bile 40 kez düşünüyoruz. 'Müslüman Türkler cahil, dışkısını yiyenler normal' bu ne demek ya!" ifadesini kullandı.
Fatih Altaylı da bir okur mektubunu paylaşarak, "Bilin ki, enseyi karartmaya gerek yok. Hala iyi şeyler oluyor, hala umut var" ifadelerini kullandı.
"Sevgili okurlar, eğer Türkiye ve Dünya ile ilgili biri iseniz, haberleri izliyor, internette dolaşıp olan biteni okuyorsanız, sosyal medyaya arada sırada da olsa bakıp gündemleri ile ilgileniyorsanız, Sağlık Bakanı’nın doktor Celal Şengör’ü görevden almasını isteyen alimlere rastlıyorsanız, cehalete, ırkçılığa, hayvan sevgisizliğine, inançların siyasete alet edilmesine, kadınlara, çocuklara ve bilumum canlıya ve cansıza karşı uygulanan şiddeti görüyorsanız, Dünya’da giderek düşen siyasetçi kalitesini fark ediyorsanız, artan kötülüğün ayırdında iseniz; doğal olarak sizin de pek çoğumuz gibi umutsuz olduğunuzu, karamsar olduğunuzu tahmin edebiliyorum" diye yazan Altaylı "Olmayın. Neden mi?" dedi ve röntgen teknisyenlerinde radyasyonun etkisini azaltacak bir yelek geliştirmek için çalışmış ve radyasyona karşı dayanıklı olduğu bilinen hamamböceklerinin kabuğundan ve bordan yararlanarak radyasyondan koruyucu bir yelek geliştirmiş olan lise 2. sınıf öğrencisi Alperen Berberoğlu'nun mektubunu paylaştı.
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