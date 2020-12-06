'Söylemezsem Olmaz'da jeoloji profesörü Celal Şengör ile ilgili "Sağlık Bakanlığı'nın bunu doktorluktan alması gerekir" mesajı okundu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilal Göregen’le montaj görüntülerinin gerçek zannedilerek Erdoğan’a övgüler dizilen Beyaz TV’deki 'Söylemezsem Olmaz' programında, jeoloji profesörü Celal Şengör sert bir dille eleştirilerek "Sağlık Bakanlığı'nın bunu doktorluktan alması gerekir" mesajı okundu.

Programda Celal Şengör eleştirilirken gelen mesajları okuyan Ece Erken, "Sağlık Bakanlığı'nın bunu doktorluktan alması gerekir" mesajını okudu. Mesajdaki yanlışlığı fark etmeyen Ece Erken ve Bircan Bali, tepkilerini dile getirmeye devam etti.

Bircan Bali Şengör için "Birilerini hoca diye televizyona çıkarıyorsak ne konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Biz magazin konuşurken bile 40 kez düşünüyoruz. 'Müslüman Türkler cahil, dışkısını yiyenler normal' bu ne demek ya!" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşesinde Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ve Bircan Bali'nin Prof. Dr. Celal Şengör ile ilgili sözlerine yanıt verdi.