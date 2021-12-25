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Soyduğu kasadan Türk bayrağı çıkınca öpüp soyguna devam etti

O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı

25 Aralık 2021 09:42

Bursa’da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı.

Olay, Gemlik ilçesinde 19 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldi. Genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı. Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.

O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.

soyduğu kasada türk bayrağı çıkınca öpüp soyuguna devam eden adamTürk bayrağını öpen hırsızBursa

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