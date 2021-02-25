Soydan: Doları Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş ve Berat Albayrak faktörü yükseltiyor

Doların yeniden yükselerek 7.20’TL seviyesine çıkmasının arkasında ise iki sebep bulunduğunu ifade eden T24 yazarı Barış Soydan, bunları Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizinin yükselişi ve Berat Albayrak dönemiyle ilgili tartışmalar olarak saydı. Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizinin yüzde 1.3’ü geçtiğini ve 1.5’e doğdu yol aldığını kaydeden Soydan, tahvil faizindeki yükselişin doları güçlendirdiğini kaydetti.

Barış Soydan, dolar/TL’deki yükselişin diğer sebebinin ise Türkiye siyasetiyle ilgili olduğunu belirtti. Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin nereye gittiği sorusunun gündemde olduğunu belirten Soydan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminin politikalarına sahip çıktı ve hiçbir yanlış yapılmadığını söyledi. Oysa o dönemde Merkez Bankası’nın rezervlerinin tarihte ilk kez eksiye indiğini biliyoruz” dedi. Soydan şunları söyledi:

“Erdoğan’ın bu politikalara sahip çıkması şu anda Türkiye’de yeni Hazine ve Maliye Bakanı ile yeni Merkez Bankası Başkanı tarafından uygulanan genel kabul gören, ortodoks ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği ve kalıcılığı konusunda kafalarda bir soru işareti oluşturdu. Cumhurbaşkanı rezerv satışına sahip çıktığına göre demek ki o politikalara ilişkin bir memnuniyetsizlik yok. Beş veya on ay sonra o politikalara geri dönülmeyeceğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizde yeniden indirim istemeyeceğinin bir garantisi yok.”

“Zayıf rezerv Türkiye’yi en riskli ülkelerden biri yaptı”

Soydan video yorumunda Merkez Bankası rezervleriyle ilgili tartışmalara da değindi. Merkez Bankalarının, en az bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç tutarı kadar rezerve sahip olması gerektiğini belirten Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu kriteri sağlayamadığına dikkat çekti. Türkiye’nin bir yıl içinde yaklaşık 180 milyar dolarlık döviz ödemesi bulunduğu, buna karşılık TCMB’nin kasasında brüt 95 milyar dolar bulunduğunu, Swap’la (para takası) başka bankalardan alınan döviz çıkarıldığında net rezervin eksi 50 milyar dolara yakın olduğunu kaydeden Soydan, bu durumun Türkiye’yle ilgili risk algısını artırdığını vurguladı. Soydan, “Türkiye bu nedenle finansal yatırım açısından dünyanın en riskli ülkelerinden biri” dedi.

TCMB rezervlerinin ekside olmasına rağmen ekonomi yönetiminde kasım ayında gerçekleşen değişiklik ve politika faizinin artırılması sonrasında doların düşerek 7 TL’nin altına indiğini vurgulayan Soydan, “Bunun etkisiyle kasımdan bu yana Türkiye’ye 20 milyar dolara yakın sıcak para girdi. Dolar işte bu sayede dolar 7 TL’nin altına inmişti” dedi.