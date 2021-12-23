Sovyetlerin gizli kenti Sillamae; haritada yer almayan nükleer kentin dönüşümü

Günümüzde Estonya sınırları içerisinde yer alan Sillamae şehri, Sovyetler Birliği zamanında haritada yer almıyor ve yabancıların şehre girişine izin verilmiyordu. Sillamae resmi olarak mevcut değildi. Çünkü Baltık Denizi kıyısındaki bu çok gizli şehir, Sovyetler Birliği nükleer endüstrisinin merkeziydi.

Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve petrollü şeyl işletmesinin bitmesinden bu yana, şehir için pek fazla gelecek beklentisi kalmamış, özellikle gençler başka şehirlere göç etmişti. Bu artık değişiyor.

Bir grup Estonyalı start-up milyoneri, bölge için yeni bir ekonomik ivme yaratmaya çalışıyor. Şehirde açılan programlama okulu, bu kapsamda yapılan yatırımlardan biri.

En genç öğrencisi 17 yaşında, en yaşlı öğrencisi 62 yaşında bir mühendis olan bu okul, bir zamanlar Sovyetler’in gizli nükleer merkezi olan Sillamae’nin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

DWTürkçe