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Sosyal mesafeyi umursamayan Bolsonaro, yuhalandı

10 Nisan 2020 14:51

Koronavirüs'ü ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ziyaret ettiği pastanede sosyal mesafe kuralını ihlal edince dışarıdaki bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Koronavirüs'ün "küçük bir grip" olduğunu ifade eden ve Brezilyalıların işlerine dönmesi konusunda ısrarcı olan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Koronavirüs tehlikesine aldırış etmemeye devam ediyor. Bolsonaro bu kez başkent Brasilia'da bir pastaneye ziyaret gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı ve valilerin tüm sosyal mesafe düzenlemelerine rağmen korona virüsü pandemisini ciddiye almayan Bolsonaro, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek çalışanlarla yakın temasta fotoğraf çektirdi. Bolsonaro virüse karşı umursamaz tavırlarını sürdürürken o anlar dışarıdaki bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu. Pastane çıkışında arabasına yönelen Bolsonaro'ya, "Evine dön", "Bolsonaro evine" diye bağıran vatandaşlar tepki gösterdi. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu Eduardo ise ziyaretin videosunu Twitter hesabından paylaştı.
Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro korona virüsü pandemisine karşı duyarsız davranışlarını sürdürse de Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen bölge konumunda bulunan Brezilya'da virüs nedeniyle 957 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde vaka sayısı ise 18 bin 176 olarak kayıtlara geçti.

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