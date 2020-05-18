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Sosyal mesafeyi korumak için müşterilere 'deniz makarnalı şapka' dağıtıldı

18 Mayıs 2020 12:08

Covid-19 kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıran Almanya'nın Schwerin kentindeki bir kafe, müşterilerinden sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olması için "deniz makarnalı şapka" takmalarını istedi.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla geçtiğimiz cumartesi günü kapılarını yeniden açan Cafe Rothe'nin işletmecileri, sosyal mesafenin korunmasını teşvik etmek için farklı bir uygulamaya başvurdu.

Kafenin sahibi, sosyal mesafeyi sağlamak için tabelalar koymak ya da işaretler çizmek yerine, müşterilere kesişen iki deniz makarnasının bağlandığı şapkalar dağıttı.

Şapkalı müşterilerin fotoğrafları Cafe Rothe'nin sosyal medya hesabından, "Bugün böyle: Mesafe ölçümü" mesajıyla paylaşıldı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in ülkenin küresel salgında birinci aşamadan çıktığını açıklamasının ardından çoğu Covid-19 kısıtlaması esnetilmişti.

Öte yandan Merkel, sosyal mesafe önlemlerine uyulmadığı takdirde ülkenin yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğine ilişkin uyarı yapmıştı.

Almanya, İsviçte ve Avusturya, 16 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeyle, sınırlardaki kısıtlamaları karşılıklı olarak esnetmişti.

Almanya'da cuma günü itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 175 bin 699, can kaybıysa 8 bin 1 olarak bildirildi.

 

Kaynak: Euronews

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