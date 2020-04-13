Sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında İstanbul Kasımpaşa’da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymayan bir grubun yanına gitti.

Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu. Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.