T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sosyal mesafe uyarısına bıçaklı tehdit: "Seni süzgece çeviririm!"

Markette alışveriş yapan bir kişiye, "sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" diye uyardığı kişi tarafından bıçak çekildi

29 Mart 2021 13:44

İstanbul Kadıköy’de kısıtlama günü markette alışveriş yapan bir kişiye, "sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" diye uyardığı kişi tarafından bıçak çekildi. Kendisini uyardığı için sinirlenen kişi bıçağını savurarak "Seni burada süzgece çeviririm" diye tehditte bulundu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir markette meydana geldi. Alışverişini tamamlayan Hamdi Keskik isimli bir vatandaş, ödeme yapmak için kasaya doğru yönelerek sıraya girdi. O esnada kasa sırasında bekleyen bir kişiye ilerlemesini belirterek, sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıda bulundu. Uyarı sonrası sinirlenen şahıs ise Keskik'e hakarette bulundu ve cebinden çıkarmış olduğu bıçağı Hamdi Keskik'e doğru çekti. İsmi öğrenilemeyen şahıs ardından "Seni süzgece çeviririm" diyerek tehditlerde bulundu. Adamı ise marketteki diğer vatandaşlar susturmaya çalıştı.

Olayı yara almadan atlattığını belirten Hamdi Keskik "Ben bu olaydan yara almadım ama başkasının başına daha kötüsü gelebilir. İcabında dışarıda bıçaklayabilirdi. Ben böyle kişilerin ülkemizden temizlenmesini istiyorum" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İHA

bıçaktehditseni süzgece çeviririmsosyalmesafeuyarıistanbulkadıköy

Diğer Videolar

Elmalı Barajı’nda doluluk oranı rekor seviyede

Silahlı kavga kamerada: Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı

Haymanalı çiftçilerden Mansur Yavaş'a: "Sen olmasaydın biz mahvolmuştuk"

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu böyle kutladı

Çekmeköy’de şiddetli dolu yağışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye...

Ece Temelkuran: Türkiye’de en çok neşe katledildi!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uğuroğlu: Şaşırma Abdülkadir şaşırma, Erdoğan için Babacan’ın oylarının yükselişi, "İsrail'in...

Ekonomist Atilla Yeşilada: Dolar, pazartesi yeniden 8.20 lira seviyelerine dönmezse...

İçişleri Bakanlığı’ndan “kademeli normalleşme” genelgesi: Hafta içi 21.00'de ve hafta...

Fatih Altaylı’dan “Sedat Peker’i kim kullanıyor?” diye soran Selvi’ye: Vallahi...

AKP'li Külünk'ten 'kademeli normalleşme' genelgesine eleştiri: Acilen revize edilmeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye...

Ece Temelkuran: Türkiye’de en çok neşe katledildi!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24