Sosyal mesafe uyarısına bıçaklı tehdit: "Seni süzgece çeviririm!"

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir markette meydana geldi. Alışverişini tamamlayan Hamdi Keskik isimli bir vatandaş, ödeme yapmak için kasaya doğru yönelerek sıraya girdi. O esnada kasa sırasında bekleyen bir kişiye ilerlemesini belirterek, sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıda bulundu. Uyarı sonrası sinirlenen şahıs ise Keskik'e hakarette bulundu ve cebinden çıkarmış olduğu bıçağı Hamdi Keskik'e doğru çekti. İsmi öğrenilemeyen şahıs ardından "Seni süzgece çeviririm" diyerek tehditlerde bulundu. Adamı ise marketteki diğer vatandaşlar susturmaya çalıştı.

Olayı yara almadan atlattığını belirten Hamdi Keskik "Ben bu olaydan yara almadım ama başkasının başına daha kötüsü gelebilir. İcabında dışarıda bıçaklayabilirdi. Ben böyle kişilerin ülkemizden temizlenmesini istiyorum" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İHA