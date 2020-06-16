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Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar, şüpheli paketin patlatılmasını izlediler

16 Haziran 2020 17:40

Erzurum’da cadde üzerinde bulunan çöp kovasının yanına bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Şüpheli paket merakı ise insanlara sosyal mesafe kuralını unutturdu. Bomba İmha Uzmanı, fünye ile patlatılan çantanın içinden çıkan Türk Bayrağını öpüp alnına koydu.

Erzurum’un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir çöp kovasının yanına bırakılan sırt çantası paniğe neden oldu. Vatandaşların bomba olabileceği ihbarı üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp vatandaşları caddeden uzaklaştırdı. Meraklı vatandaşlar şüpheli paketin fünye ile patlatılmasını korona virüs salgınına aldırış etmeden izlerken bazı vatandaşlar ise maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden o anları cep telefonu ile görüntüleme yarışına girdi. Korona virüs salgını riskine rağmen topluca olanları izleyen vatandaşlar polislerin ikazlarını da dikkate almadı.

Çöp kovasının yanına bırakılan çanta, bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünyeyle patlatarak imha etti. Patlatılan şüpheli sırt çantasının içinden kıyafet ve Türk Bayrağı çıktı. Bomba İmha Uzmanı, yerde duran Türk Bayrağı’nı alarak öpüp alnına koydu.

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından Cumhuriyet Caddesi yeniden araç ile yaya trafiğine açıldı.

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