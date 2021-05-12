'Sosyal mesafe' gerekçesiyle ceza yiyen işletme sahibi isyan etti: Her müşterinin başına adam dikemem

Eskişehir’de sosyal mesafe uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle ceza yiyen işletme sahibi polise "Her müşterinin başına adam dikemem" diyerek isyan etti.

Kırım Caddesi’ndeki bir tatlıcının yan sokağı boyunca dün olduğu gibi bugün de yüzlerce kişilik kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin oluşan kalabalığı sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu gözlendi. Polis, uyarılarına rağmen manzaranın değişmediğini belirterek işletme sahibine, işletme içinde ve çevresinde sosyal mesafeyi sağlamadığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

“Her müşterinin başına adam dikemem"

Cezai işlem uygulanan işletme sahibi duruma sinirlenerek polise tepki gösterdi. Elemanlarının kalabalığı uyardığını iddia eden işletme sahibi, “Her müşterinin başına adam dikemem. Zaten elemanlarımız dolaşıyor, isterseniz sorabilirsiniz” diye konuştu.

Dört saattir baklavacı önünde beklediğini belirten bir vatandaş ise tatlı için 5 kilometrelik yolu bisikletiyle geldiğini söyledi. Oluşan kalabalıktan virüsün yayılacağından endişe duyan Yılmaz, “4 saattir bekliyoruz. Damak lezzeti var. Beğendik, hoşumuza gitti. Gerçekten beğendiğim için girdiğim sıraya da değiyor. Şuan tatlı bitti desinler, çeker giderim benim için problem yok. Tatlı için Tepebaşı’ndan yani yaklaşık 5 kilometre yolu bisikletle geliyorum. Şu kalabalıktan korona bile çıkar. Zaten iç içe duruyoruz” ifadelerini kullandı.



Baklava kuyruğunda sabah erken saatlerden beri beklediğini söyleyen başka bir vatandaş da, kuyruğun neden bu kadar çok uzun olduğunu şu sözlerle anlattı;

“Burada 08.30’dan beri bekliyorum. Baklava hem ucuz, hem de güzel o yüzden herkes sırada bekliyor. Tek şube olduğu için bu kadar kuyruk oluşuyor. Millet duydukça kalabalıklaşıyor.”

Metrelerce uzun kuyrukta 2 kilo baklava için bekleyen bir diğer vatandaş ise, baklavanın yetmeyeceğini söylemelerine rağmen beklediğin ifade etti. Vatandaş, “Ben saat 10’dan beri bekliyorum. Sabah 6’da ve sahurdan sonra gelenler varmış. Bize bekleyin dediler. Kimisi de beklemeyin tatlı yetmeyecek diyor. Bekliyoruz şimdilik. İşe gidesiye kadarda bekleyeceğim” diye konuştu.

Kaynak: İHA