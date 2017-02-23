Sosyal medyanın yeni fenomeni, Rihanna'nın 'ses ikizi' papağan

Yeni ‘YouTube ünlüsü’ papağan, Rihanna’nın Eminem’le düet yaptığı ‘The Monster’ isimli şarkıyı tıpki Rihanna gibi söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. ABD’li ünlü rap şarkıcısı Eminem’in The Monster isimli şarkısının, Rihanna tarafından söylenen bölümlerini söyleyen ve neredeyse Rihanna’nın ses ikizi olan papağan yoğun ilgi topladı. Papağanın şarkı söylediği videoların YouTube’da yayınlanmasının ardından bazı sosyal medyada kullanıcıları, papağanın Rihanna’dan daha güzel söylediğini iddia etti. Kimileri ise papağanın sesinin kendi seslerinden daha güzel olduğunu söyledi. Onlardan biri olan Mahdi isimli bu Twitter kullanıcısı “Bu papağan neden benden daha güzel şarkı söylüyor?” mesajını paylaştı.