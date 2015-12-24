Sosyal medyada yayıldı; GTA Pendik City!

Sosyal medyada ‘Pendik’te bir garip olay’ ve ‘GTA Pendik’ adıyla hızla viral olan bir güvenlik kamerası görüntüsü, sosyal medyanın gündemi oldu. sosyalmedya.co'dan Alparslan Demir'in haberine göre, Pendik’te yaşandığı iddia edilen garip vaka direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün yayaya çarpmasıyla başlıyor. Daha sonra kavgaya tutuşan yaya ve sürücünün başına gelen başka bir olay, ve sonrasında nereden geldiği belli olmayan sopalar… Sosyal medyada anıldığı gibi gerçek bir GTA sahnesini andırıyor.